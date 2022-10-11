. Самцы и самки рыбок данио рерио по-разному реагируют на алкоголь

Вадим Карасев

Ученые Московского физико-технического института в сотрудничестве с коллегами из России и Бразилии проанализировали влияние алкоголя на рыбок данио рерио (Danio rerio) в зависимости от пола. Оказалось, что самцы этого вида в состоянии алкогольного возбуждения становятся более агрессивными, чем самки. Об исследовании рассказала пресс-служба МФТИ.

«Наша работа была посвящена определению половой специфики рыбок данио для дальнейших фармакологических и физиологических исследований. В качестве примера приводилась реакция рыбок мужского и женского пола на хроническое и острое алкогольное воздействие. В ходе исследования было показано, что рыбки, в зависимости от пола, ведут себя по-разному», — рассказал об исследовании профессор РАН Алан Калуев, главный научный сотрудник лаборатории молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ.

Подобно грызунам, данио рерио демонстрируют явные половые различия в реакциях, связанных с алкоголем. Например, оказалось, что самки этих рыб, подвергшиеся резкому воздействию 0,5 % алкоголя, быстрее исследуют новый объект и более чувствительны к поведенческим эффектам хронического употребления этанола, например агрегации в стайки, чем самцы. Конечно, в данном случае нельзя проводить прямую аналогию с человеком, но все животные модели являются несколько приближенными к нам. Очень многие физиологические процессы на животных моделях показывают аналогичные тенденции и у людей, что способствует подбору терапии на основе доклинических исследований.

«Новизна нашего исследования в том, что поднимается сам вопрос межполового различия. Довольно активные исследования последних лет проводились вне учета половой принадлежности, поскольку считается, что, в отличие от человека и грызунов, рыбки не столь сильно различаются, например, у женских особей нет цикла, но последние публикации и статьи показали, что у данио рерио присутствуют и другие отличия на геномном и интерскриптомном уровне, что является еще одним доказательством, необходимости закладывать разницу в исследованиях. В противном случае это может смешать статистическую выборку и поменять интерпретацию результатов», — подчеркнула Елена Петерсен, заведующая лабораторией молекулярно-биологических и нейробиологических проблем и биоскрининга МФТИ.

Учитывая быстрорастущую роль рыбок данио в биомедицинских исследованиях и их потенциал высокоэффективного скрининга лекарственных препаратов, лучшее понимание половых различий может способствовать моделированию расстройств, связанных с алкоголем, и изучению влияния алкоголя на мозг и поведение. Эта стратегия может стать особенно многообещающей для изучения нейротропных эффектов алкоголя, для которых явные половые различия описаны клинически.

Научная работа была опубликована в журнале Frontiers in Neuroendocrinology.