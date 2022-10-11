. СБУ объявила Медведева в розыск

Вадим Карасев

Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Соответствующая запись появилась в базе данных МВД Украины.

На портале ведомства опубликованы данные о Дмитрии Медведеве как о "скрывающемся от досудебного расследования". Указано, что он "исчез" 1 марта нынешнего года. Политику вменяют статью 110 украинского уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Информация была обновлена 10 октября.

Медведев сегодня заявил, что спецоперация должна быть направлена на полноценный демонтаж киевского режима. Он считает, что сегодняшние власти Украины представляет постоянную, прямую и явную угрозу России. После того как по Киеву были нанесены ракетные удары, Медведев назвал их "сыгранным первым эпизодом" и пообещал, что "будут и другие".