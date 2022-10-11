. Сергей Лазарев рассказал о дружбе с Алексом Малиновским
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Лазарев рассказал о дружбе с Алексом Малиновским

Сергей Лазарев рассказал о дружбе с Алексом Малиновским

Последние несколько лет Сергей Лазарев часто появлялся в компании Алекса Малиновского, участника шоу «Голос». Многие поклонники думают, что артистов связывают бизнес-проекты.


Алекс Малиновский, став звездой шоу «Голос» и записав несколько композиций, решил попробовать себя в бизнесе, точнее, в криптоинвестициях. В курортных городах России активно демонстрировался его проект, а в соцсетях поддерживали отечественные знаменитости. В том числе и Сергей Лазарев. Многие думали, что исполнитель хита «На поражение» входит в долю, но, как оказалось, это не так.

«Я никогда не участвовал в рекламных проектах или продвижении его компании. Однажды выступал на корпоративе, ведь меня пригласили приехать с концертом. Да, со сцены я произнес несколько слов, но так всегда поступаю: говорю позитивные вещи для тех, для кого выступаю», — рассказал Сергей Лазарев.

Также он опроверг домыслы журналистов относительно общения с Алексом. Да, Малиновский его приятель, с которым они знакомы, поскольку оба трудятся на ниве шоу-бизнеса.

«Относительно Алекса Малиновского... Знаю его достаточно давно. Он певец, автор одного из моих хитов. Знакомый мне человек! Безусловно, мы пересекались на каких-то мероприятиях, компаниях, на отдыхе», — объяснил певец.

Сергей признался, что три года назад Малиновский рассказал ему о старте нового блокчейн-проекта и обратился к нему с просьбой опубликовать в социальных сетях небольшой анонс. «Между коллегами такое распространено, мы поддерживаем друг друга в каких-то начинаниях. Это вполне нормально. Да я и видел, что другие выкладывали. И все. Никакой агитации, никакого зазывания не было», — сказал Лазарев в интервью Ксении Собчак.

Отметим, что сейчас Малиновский уже не занимается криптоинвестиями и, как рассказала журналистка в программе «Осторожно: Собчак», вышел из состава учредителей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Состоялся релиз Eville на Xbox и в Game Pass, в игре есть русская локализация
Состоялся релиз Eville на Xbox и в Game Pass, в игре есть русская
Виктории Боне не хватает денег, чтобы вернуть былую красоту
Виктории Боне не хватает денег, чтобы вернуть былую красоту
Василиса Володина ждет непростого конца месяца
Василиса Володина ждет непростого конца месяца
Как Филипп Киркоров будет реагировать на обвинения в ухудшении ситуации
Как Филипп Киркоров будет реагировать на обвинения в ухудшении
Алла Пугачева платит копейки за обучение детей
Алла Пугачева платит копейки за обучение детей
Елена Ваенга задолжала концерты по всему миру
Елена Ваенга задолжала концерты по всему миру
Популярный российский блогер вернулся из-за границы
Популярный российский блогер вернулся из-за границы
Сергей Лазарев рассказал о дружбе с Алексом Малиновским
Сергей Лазарев рассказал о дружбе с Алексом Малиновским
В Германии призвали не ставить крест на «Северных потоках»
В Германии призвали не ставить крест на «Северных потоках»
Европа указала Венгрии на изъян в ее нефтяном плане
Европа указала Венгрии на изъян в ее нефтяном плане
Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой выступила в Кремле
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой выступила в Кремле

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня раскрыла, как справляла нужду в горах
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России

Еще по теме

"У Сережи хороший вкус": Лазарева засняли в Майами в компании горячего парня
СМИ: Сергей Лазарев улетел в США в компании своего любовника
Сергей Лазарев начал терять память
Сергей Лазарев рассказал о своей эмиграции