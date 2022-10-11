. Сергей Шнуров эмоционально заступился за Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева со скандалом покинула страну. 49-летний рок-музыкант прокомментировал отъезд из России Аллы Пугачевой. Сергей Шнуров призвал поклонников не критиковать легендарную певицу. Народная артистка СССР после начала спецоперации уехала с мужем и детьми в Израиль. Однако в конце августа Алла Борисовна вернулась в Россию. Она отвела в школу дочь Лизу и сына Гарри. Однако затем Примадонна сделала несколько негативных заявлений о российской власти, а 29 сентября вновь улетела в Израиль. Лидер рок-группы «Ленинград» обратился к фанатам с просьбой не критиковать Пугачеву. Шнуров вспомнил о заслугах певицы. «Алла Борисовна настолько заслуженный человек, что она может делать всё, что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой? Кто мы? Моя позиция такая. Тем более, никто не отменял свободу перемещений. Где хочет, там и живет», — написал Сергей в личном блоге.Исполнитель хита «В Питере – пить» также выложил совместное фото с Примадонной. Оба артиста смотрели в объектив камеры. При этом Шнуров обнимал за плечо поп-звезду. Многие пользователи решили подискутировать с рокером. «Жить Пугачева может где угодно. А вот оскорблять россиян... так себе история», «Да, у Пугачевой талант. Мы много лет платили ей любовью и признанием! Но в результате она нам сказала, что мы рабы и холопы», «Возможно, мы ничего не можем говорить Пугачевой — певице, потому что не имеем равного ей музыкального таланта. Но вот с Пугачевой — гражданином и Пугачевой — человеком мы, пожалуй, равны. И этому человеку и гражданину лично мне хочется выразить только презрение», «А ведь по сути Пугачева сама оказалась «рабой». Рабой обстоятельств. Семейных. И с чего вдруг Израиль стал страной Свободы? Эта ниша занята Кубой», — отметили блогеры. Примечательно, что ранее Шнуров осудил уехавших из России артистов. «Это предательство зрителя», — сказал рок-музыкант.