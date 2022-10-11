. Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шаман просит баснословные деньги за свои выступления

Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Как только певец Шаман получил дозу популярности, тут же взвинтил свой ценник. После отъезда Аллы Пугачевой за границу радиостанции сняли ее песни с эфира. Автор хитов Примадонны Илья Резник признался, что из-за этого лишился крупной суммы отчислений. Неохотно крутят на радио даже новые сочинения поэта, а вот SHAMAN разрывает все топ-чарты. Журналисты спросили Илью Резника, почему, на его взгляд, все отдают предпочтение молодому исполнителю SHAMANу. Сейчас особую популярность имеет композиция артиста «Я русский». «Эти вопросы не ко мне. Шаман — это коммерческий проект, — считает поэт-песенник. — Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд SHAMANа 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей. Вот и весь ответ. Поэтому его крутят. А мы пишем песни бесплатно: «Наша армия самая сильная», «Служить России», «Посвящение президенту»... У меня даже язык не повернется сказать, чтобы мне за них заплатили. Потому что такие произведения идут от сердца».
Напомним, что Резник написал десятки хитов для Аллы Пугачевой. Звезды дружили много лет, однако из-за последних событий в мире между ними возникли разногласия. Поэт больше не поддерживает связь с Примадонной, а также резко отрицательно относится к ее взглядам. Сейчас он предпочитает плотно сотрудничать с Азизой. В августе они выпустили композицию «Любимые не умирают». Песня посвящена СВО и Илья Рахмиэлевич не просит за нее авторские отчисления из солидарности. «Под эту песню плачут тысячи женщин по всей стране. Разве мне за нее кто-то заплатил? Нет, я подарил ее Азизе, потому что понял: такое сильное произведение сможет исполнить только она! Более того, я даже клип на эту песню оплатил из своих средств», — говорил Резник «МК».
# Шоу-бизнес Шаман, певец
По материалам: z-aya

Последние новости

Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Шаман просит баснословные деньги за свои выступления
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой выступила в Кремле
Повзрослевшая дочь Юлии Началовой выступила в Кремле
Дима Билан простил огромный долг в двадцать миллионов
Дима Билан простил огромный долг в двадцать миллионов
Дмитрий Харатьян высказался о своей позиции и о сбежавших коллегах
Дмитрий Харатьян высказался о своей позиции и о сбежавших коллегах
Алла Пугачева давно приобрела недвижимость в Израиле, уверяет продюсер
Алла Пугачева давно приобрела недвижимость в Израиле, уверяет продюсер
Страны G7 продолжат оберегать Украину от поражения
Страны G7 продолжат оберегать Украину от поражения
Показали полноценный геймплей Need for Speed Unbound с необычным визуальным стилем
Показали полноценный геймплей Need for Speed Unbound с необычным
Театр «Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с Ахеджаковой
Театр «Современник» вновь отменил раскритикованный спектакль с
Видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту в Москве назвали фейком
Видео с провокационной надписью на Смоленском метромосту в Москве
Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить
Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого
МВФ предсказал тяжелую зиму для Европы
МВФ предсказал тяжелую зиму для Европы
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и не только
Дочь Сергея Бодрова — младшего рассказала о детстве, принятии себя и

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня раскрыла, как справляла нужду в горах
"Ночью - в банку, а днем - снимаешь штаны и садишься": Боня
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло
Народные приметы и суеверия о том, к чему приводит разбитое стекло

Еще по теме

"Это коммерческий проект": поэт раскрыл, сколько миллионов получает Shaman за выступление
Шаман рассказал, как с ним общалась Алла Пугачева
Алла Пугачева своим побегом оставила известного поэта без штанов
Когда все дома с Тимуром Кизяковым - Илья Резник (28.01.2018)