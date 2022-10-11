. Шаман просит баснословные деньги за свои выступления

Как только певец Шаман получил дозу популярности, тут же взвинтил свой ценник. После отъезда Аллы Пугачевой за границу радиостанции сняли ее песни с эфира. Автор хитов Примадонны Илья Резник признался, что из-за этого лишился крупной суммы отчислений. Неохотно крутят на радио даже новые сочинения поэта, а вот SHAMAN разрывает все топ-чарты. Журналисты спросили Илью Резника, почему, на его взгляд, все отдают предпочтение молодому исполнителю SHAMANу. Сейчас особую популярность имеет композиция артиста «Я русский». «Эти вопросы не ко мне. Шаман — это коммерческий проект, — считает поэт-песенник. — Мне позвонил на днях один продюсер. Говорит, что несколько месяцев назад он заплатил за приезд SHAMANа 600 тысяч рублей. А через месяц он, со слов продюсера, уже попросил три миллиона триста тысяч рублей. Вот и весь ответ. Поэтому его крутят. А мы пишем песни бесплатно: «Наша армия самая сильная», «Служить России», «Посвящение президенту»... У меня даже язык не повернется сказать, чтобы мне за них заплатили. Потому что такие произведения идут от сердца».Напомним, что Резник написал десятки хитов для Аллы Пугачевой. Звезды дружили много лет, однако из-за последних событий в мире между ними возникли разногласия. Поэт больше не поддерживает связь с Примадонной, а также резко отрицательно относится к ее взглядам. Сейчас он предпочитает плотно сотрудничать с Азизой. В августе они выпустили композицию «Любимые не умирают». Песня посвящена СВО и Илья Рахмиэлевич не просит за нее авторские отчисления из солидарности. «Под эту песню плачут тысячи женщин по всей стране. Разве мне за нее кто-то заплатил? Нет, я подарил ее Азизе, потому что понял: такое сильное произведение сможет исполнить только она! Более того, я даже клип на эту песню оплатил из своих средств», — говорил Резник «МК».