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Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоу

Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоуПобедитель шоу «Молодые ножи» Шахназарян описал ведущего Ивлева как достойного человека

Шеф-повар из Екатеринбурга Артур Шахназарян, победивший в одном из выпусков кулинарного телешоу «Молодые ножи» на канале «Пятница!», раскрыл закулисье проекта. В интервью изданию «Моменты» он рассказал о съемках, сценах, не вошедших в версию для показа на телевидении, а также описал впечатления от ведущего программы, шеф-повара Константина Ивлева.

Шахназарян заявил, что участникам передачи не сообщали заранее о том, какие в шоу будут блюда и ингредиенты. «С каждым раундом было все сложнее. Там нет везения или невезения. Все зависит от профессионализма», — заверил он. Повар также выразил уверенность в том, что состязания в программе проходили честно и блюда получали заслуженную критику.

Телеведущего Ивлева участник программы назвал «высоким профессионалом своего дела» и отметил, что его эксцентричное поведение на экране связано с шоу. «Людям хочется хлеба и зрелищ, он им это дает. В обычной жизни, за кадром, он замечательный достойный человек, компетентный внимательный шеф», — высказался Шахназарян о ведущем проекта.

По словам победителя программы, съемки были затяжными и длились с семи часов утра до двух часов ночи. Шахназарян также указал, что на съемках поваров «не пускали никуда», подчеркнув, что в здании снимались многие другие программы для «Пятницы!».

«Очень много интересных моментов не влезло [в итоговую версию программы]. Например, был спор насчет армянской и грузинской кухни. Выясняли, что кому принадлежит, и Ивлев в эту тему тоже влезал, было весело. Много смешных подколов еще было», — рассказал шеф-повар о сценах, которые не попали в эфир.

Программа «Молодые ножи» выходит на «Пятнице!» с ноября 2021 года. Его участники — молодые повара в возрасте до 30 лет. На проекте они проходят кулинарные испытания, состязаясь за шанс получить именной нож и денежный приз.

Ранее Константин Ивлев рассказал, почему часть ресторанов после съемок в программе с его участием «На ножах» закрывается. Телеведущий объяснил это жадностью владельцев заведений и нежеланием довериться профессиональному мнению.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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