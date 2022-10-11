. Скарлетт Йоханссон рассказала, как в молодости ее "гиперсексуализировали": "Люди думали, что я намного старше, чем была на самом деле"

Вадим Карасев

Скарлетт Йоханссон в подкасте Дэкса Шепарда рассказала о том, как ее "гиперсексуализировали" в юности и как это повлияло на ее карьеру.

Актриса заявила, что, по ее мнению, это произошло потому, что она выглядела старше своего возраста:Мне казалось, что из-за этого я не получаю таких предложений, которые мне хотелось бы. Я помню, как подумала про себя: "Мне кажется, люди думают, что мне 40 лет". И это каким-то образом перестало быть чем-то желанным, став тем, с чем мне пришлось бороться. Скарлетт призналась, что она как будто "застряла" в этом амплуа, ей казалось, что ее карьера окончилась, едва начавшись:

Я чувствовала, что постоянно играю однотипные гиперсексуализированные роли. Взлетная полоса не такая уж длинная, в то время мне было очень страшно.

Она добавила, что сейчас к актерам в Голливуде другое отношение:

Я вижу молодых актеров, которым за 20. К счастью, в Голливуде больше не классифицируют актеров. Люди гораздо более динамичны.

Актерскую карьеру Йоханссон начала еще в детстве, однако популярность обрела в 17 лет после роли в фильме "Трудности перевода", который вышел в 2003 году. За этот фильм она получила премию BAFTA. При этом актриса была на пять лет младше, чем ее героиня.

Интересно, что ранее скандального режиссера Вуди Аллена раскритиковали за слова о Скарлетт Йоханссон: в своих мемуарах под названием Apropos of Nothing ("По поводу ничего") он назвал актрису "радиоактивно сексуальной".

Ксения Смирнова