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Слуцкий назвал победу России в конфликте на Украине неизбежной

Слуцкий назвал победу России в конфликте на Украине неизбежной

НАТО и дальше намерена выступать спонсором и прямым пособником террористического режима «во главе со своей марионеткой» президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако победа России в украинском конфликте неизбежна, заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12-13 октября в Брюсселе заявил, что помощь Киеву со стороны НАТО будет увеличена. Также он отметил, что победа России в украинском конфликте станет поражением для военного блока и что этого нельзя допустить. По словам Столтенберга, на встрече 12-13 октября будет обсуждаться, в частности, усиление защиты критической инфраструктуры.

«Только ленивый сейчас не сказал о прямом подтверждении участия Североатлантического альянса в украинском конфликте… От себя добавлю, что победа России на Украине неизбежна. И на этом месте я бы предложил НАТО задуматься о самороспуске. И еще до результатов расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Иначе как бы не пришлось применять 5-ю статью Вашингтонского договора против Вашингтона», — написал депутат в своем Telegram-канале.

В статье 5 Вашингтонского договора закреплен так называемый принцип коллективной обороны. Он означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. 

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По материалам: pnp.ru

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