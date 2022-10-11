. СМИ: Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в Астане 12 октября
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СМИ: Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в Астане 12 октября

СМИ: Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в Астане 12 октября

В Анкаре рассчитывают, что встреча Президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Астане 12 октября в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Agence France-Presse.

«В среду в Астане на полях регионального саммита в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — сообщило агентство.

Ранее в ходе телефонных разговоров с российским президентом Эрдоган попросил Путина «дать мирным переговорам с Киевом еще один шанс» и сообщил, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника. Глава турецкого государства также отметил, что Анкара «готова сделать все от нее зависящее для поисков мирного решения украинского кризиса на благо всех». 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 10 октября, отвечая на вопрос журналистов, не исключил, что Путин и Эрдоган могут обсудить в Астане возможность переговоров между Москвой, Вашингтоном, Парижем, Лондоном и Берлином. «Вполне», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

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По материалам: pnp.ru

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