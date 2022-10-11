. Состоялся релиз Eville на Xbox и в Game Pass, в игре есть русская локализация

Вадим Карасев





Сегодня состоялся официальный релиз игры Eville, которая стала доступна на Xbox и PC. Сразу после релиза проект был добавлен в подписку Game Pass. Игра уже доступна в подписочном сервисе, в том числе в российской версии Microsoft Store — в ней есть русская локализация.

Eville

Предавайте друзей ради победы! Eville — это социальная сетевая игра с элементами расследования. В деревне произошла серия дерзких убийств, и…

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Eville — это социальная многопользовательская игра, направленная на исследования. В ней 12 игроков оказывают в деревне, где происходят жестокие убийства. Они должны обнаружить злодея, но при этом каждый из них может являться злодеем. Тем самым, игра предлагает современный взгляд на популярную «Мафию».

Сама игра Eville продается за $14,99, но в ней есть встроенные покупки, а также сезонный пропуск.

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