. Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны в Game Pass
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Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны в Game Pass

Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны в Game Pass


Сейчас в разработке находится игра ARK 2, которая сразу после релиза должна стать частью подписки Game Pass. На данный момент нет информации о том, когда состоится релиз ARK 2, но уже известно о сроке пребывания проекта в подписке Game Pass.

Пользователь Youtube под ником GP обратил внимание на документ, который заключен между Snail Games, Studio Wildcard и Microsoft. В этом документе говорится о сроках пребывания ARK 2 в подписке Game Pass после релиза. Игра будет сохраняться в игровом сервисе не менее 3 лет.

В том же юридическом документе есть информация о соглашении между Microsoft и Snail Game по игре Ark: Survival Evolved. Отмечается, что игра должна была находиться в Game Pass до 31 декабря 2021 года. Но указано, что в июне 2020 года Microsoft приняла решение о сохранении игры в подписке на постоянной основе. Соответственно, документ указывает, что удалять Ark: Survival Evolved из Game Pass не планируют.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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