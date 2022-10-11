. Стоим у точки невозврата: Павел Глоба заявил, что 25 октября 2022 года наступит опасный период для человечества

Известный астролог Павел Глоба дал прогноз о развитии важных событий, которые начнутся 25 октября 2022 года. Он заявил, что человечество вплотную подошло к черте невозврата, и последствия этих событий ощутит на себе каждый житель Земли.

Что произойдет 25 октября 2022 года





В этот день, 25 октября 2022 года, не должно произойти ничего сверхъестественного, чего никогда не случалось прежде. Это будет такое же солнечное затмение, какое бывает несколько раз в год, открывающее коридор затмений на последующие две недели, вплоть до 8 ноября.

И вместе с тем, по мнению Павла Глобы, оно не будет обычным. На этот раз оно станет судьбоносным для всего человечества и его последствия ощутит на себе каждый житель нашей планеты. Процессы, которые начнутся в период коридора затмений, затронут всех и внесут изменения не только в жизнь каждого отдельного человека, но и всей Земли.

В чем опасность октябрьского солнечного затмения





По мнению астролога, особенность октябрьского солнечного затмения заключается в том, что оно активизирует энергию двух самых сильных и воинственных планет — Марса и Плутона. Обе эти планеты считаются символом власти, агрессии, управления людьми. Обе наделены мощной энергетикой, которая может вызывать тяжелые социальные процессы: народные волнения, социальные конфликты, разрушительные войны, взрывы и катастрофы.

Павел Глоба предупредил, что человечество уже вплотную подошло к точке невозврата, и 25 октября, продолжив свою эволюцию по коридору затмений, оно окончательно окажется перед выбором, определяющим будущее.

Эти две недели станут кармическим испытанием для всех людей. Возможно, нас ждут невероятно сильные потрясения и последующий передел мира, от которого мы долго не сможем оправиться. Такой тревожный прогноз дал астролог.