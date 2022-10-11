Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить
Победа России над Украиной в результате специальной военной операции недопустима, это будет означать поражение НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Руководитель военного блока добавил, что Запад в настоящее время не видит существенных признаков подготовки Москвой ядерного удара по Украине. Несмотря на это, отметил Столтенберг, на следующей неделе НАТО проведет военные учения по ядерному сдерживанию.
Столтенберг анонсировал меры НАТО по усилению защиты критически важной инфраструктуры государств-членов Североатлантического альянса, а также пообещал повлиять на наращивание поставок вооружений и техники на Украину. Генеральный секретарь блока выразил уверенность в том, что поддержка Киева со стороны НАТО крайне важна, и в очередной раз заявил, что альянс не принимает участие в украинском конфликте в качестве стороны.
Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11 октября удары продолжились, Минобороны РФ отчиталось о поражении всех намеченных целей за два дня.
Украина неоднократно требовала от Запада нанести ядерный удар по российской территории. Накануне к этому призывал западных партнеров украинский лидер Владимир Зеленский. Он пытался убедить Запад, что конфликт на Украине коснулся не только Европы, а всех частей света и материков, включая Австралию, поэтому России нужно нанести военное поражение, а не пытаться "умиротворять" за столом переговоров.