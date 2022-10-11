. Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить
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Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить

Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить

Победа России над Украиной в результате специальной военной операции недопустима, это будет означать поражение НАТО. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Руководитель военного блока добавил, что Запад в настоящее время не видит существенных признаков подготовки Москвой ядерного удара по Украине. Несмотря на это, отметил Столтенберг, на следующей неделе НАТО проведет военные учения по ядерному сдерживанию.


"Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. То, что мы видели вчера [ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины], является признаком слабости России, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя", – заявил генсек НАТО.

Столтенберг анонсировал меры НАТО по усилению защиты критически важной инфраструктуры государств-членов Североатлантического альянса, а также пообещал повлиять на наращивание поставок вооружений и техники на Украину. Генеральный секретарь блока выразил уверенность в том, что поддержка Киева со стороны НАТО крайне важна, и в очередной раз заявил, что альянс не принимает участие в украинском конфликте в качестве стороны.

Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11 октября удары продолжились, Минобороны РФ отчиталось о поражении всех намеченных целей за два дня.

Украина неоднократно требовала от Запада нанести ядерный удар по российской территории. Накануне к этому призывал западных партнеров украинский лидер Владимир Зеленский. Он пытался убедить Запад, что конфликт на Украине коснулся не только Европы, а всех частей света и материков, включая Австралию, поэтому России нужно нанести военное поражение, а не пытаться "умиротворять" за столом переговоров.

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По материалам: uposters.ru

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