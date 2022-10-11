. Страны G7 не договорились о новой помощи Украине

Вадим Карасев

Страны "Большой семерки" (G7) по результатам внеочередного саммита так и не предложили конкретных шагов по новым антироссийским санкциям или передаче оружия Украине. Об этом сообщает Bloomberg.



Участники онлайн-встречи G7 пригрозили России "решительным ответом" в случае нанесения Москвой ударов по западной инфраструктуре, а также вновь пообещали оказывать Украине помощь ровно "столько, сколько потребуется". Запад, однако, не предложил каких-либо конкретных мер.

"Мы заверили президента Зеленского в непоколебимости в нашей приверженности оказанию поддержки, необходимой Украине для поддержания своего суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – следует из проекта заявления, попавшего в распоряжение Bloomberg.

Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11 октября удары продолжились, Минобороны РФ отчиталось о поражении всех намеченных целей за два дня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменились. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов поддержал позицию Аксенова и отметил, что "символом вступления конфликта в новую стадию" стал украинский теракт на Крымском мосту.