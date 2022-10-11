. Страны G7 не договорились о новой помощи Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Страны G7 не договорились о новой помощи Украине

Страны G7 не договорились о новой помощи Украине

Страны "Большой семерки" (G7) по результатам внеочередного саммита так и не предложили конкретных шагов по новым антироссийским санкциям или передаче оружия Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Участники онлайн-встречи G7 пригрозили России "решительным ответом" в случае нанесения Москвой ударов по западной инфраструктуре, а также вновь пообещали оказывать Украине помощь ровно "столько, сколько потребуется". Запад, однако, не предложил каких-либо конкретных мер.


"Мы заверили президента Зеленского в непоколебимости в нашей приверженности оказанию поддержки, необходимой Украине для поддержания своего суверенитета и территориальной целостности. Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку и твердо поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – следует из проекта заявления, попавшего в распоряжение Bloomberg.

Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11 октября удары продолжились, Минобороны РФ отчиталось о поражении всех намеченных целей за два дня.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что подходы к проведению российской спецоперации на Украине изменились. Спикер парламента Крыма Владимир Константинов поддержал позицию Аксенова и отметил, что "символом вступления конфликта в новую стадию" стал украинский теракт на Крымском мосту.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Шутки и мемы про алкоголь (15 фото)
Шутки и мемы про алкоголь (15 фото)
Страны G7 не договорились о новой помощи Украине
Страны G7 не договорились о новой помощи Украине
Аллу Пугачеву через несколько лет никто и не вспомнит, заявил известный продюсер
Аллу Пугачеву через несколько лет никто и не вспомнит, заявил
По Game Pass Ultimate доступна новинка — пробная 10-часовая версия NHL 23
По Game Pass Ultimate доступна новинка — пробная 10-часовая версия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными
Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации
Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день
Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков продолжит зарабатывать на российском бизнесе
Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков продолжит зарабатывать на
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на ближайшее время
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года предскажут погоду на
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Троицкое в ЛНР
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Суд в России пригрозил Google неустойкой в миллиард рублей
Суд в России пригрозил Google неустойкой в миллиард рублей
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем молчит балет»
В Москве пройдет премьера балетного спектакля «Три товарища? О чем

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится бодрячком. Встреча звезд «Назад в будущее»
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы

Еще по теме

США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности
Страны G7 продолжат оберегать Украину от поражения
Байден раскрыл сроки помощи Украине
«Большая семерка» намерена сохранить антироссийские санкции