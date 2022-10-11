. Светлана Лобода упала в грязь лицом, считает продюсер
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Светлана Лобода упала в грязь лицом, считает продюсер

Светлана Лобода упала в грязь лицом, считает продюсер
Певицу Светлану Лободу призывают забыть насовсем. Судья песенного шоу «X-Фактор» и продюсер из Украины Игорь Кондратюк осудил Светлану Лободу за неясность позиции. Несмотря на то, что артистка покинула Россию и оказывает помощь своим соотечественникам, он считает, что звезда не до конца искренна.
Дело в том, что в 2014-м Лобода покинула Киев и стала строить свою карьеру в Москве. Продюсер убежден, что такой поступок можно считать настоящим предательством. И сколько бы она не сделала сейчас добрых дел, прощения ей уже не будет. Мало того, Кондратюк призвал украинцев забыть про нее. «То, что она станет звездой, не думали. Она из всех девушек, которых мы приглашали, понравилась больше всех. Но то, что она потом упадет лицом в грязь, мы не знали. Упала однозначно, но это ее жизнь. Не будем всуе вспоминать Лободу», — сказал в программе «Ходят слухи» Кондратюк.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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