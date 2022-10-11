. Таможенники высшего звена получат новую парадную форму

Сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины действительных госсоветников 1, 2 и 3 классов, обеспечат форменной одеждой нового образца. Такое постановление правительства вступило в силу 11 октября.

Напомним, что ранее, в августе 2020 года правительство утвердило изменения для внешнего вида формы сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания.

Согласно нововведениям, на форменных брюках сотрудников по боковому шву появился кант зеленого цвета; на погонах поперечные полосы заменены продольными, а вместо золотисто-красных звезд появились звезды золотого оттенка.

Введение знаков отличия нового образца позволит визуально идентифицировать категории должностных лиц ФТС России — сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания, и государственных гражданских служащих, ранее отмечали в кабмине.





Комплекты из парадных кителей и брюк сотрудники данных категорий имеют право получать раз в пять лет.

Исходя из нового постановления, им должны выдать парадно-выходные кители и брюки с лампасами и кантами (или юбки — для женщин) в соответствующих комплектах до истечения сроков носки ранее выданных предметов форменной одежды прежнего образца. Финансирование этих расходов предполагается в пределах ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных Федеральной таможенной службе на обеспечение вещевым довольствием.



