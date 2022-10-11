. Таможенники высшего звена получат новую парадную форму
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Таможенники высшего звена получат новую парадную форму

Таможенники высшего звена получат новую парадную форму

Сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания от генерал-майора таможенной службы и выше или классные чины действительных госсоветников 1, 2 и 3 классов, обеспечат форменной одеждой нового образца. Такое постановление правительства вступило в силу 11 октября.

Напомним, что ранее, в августе 2020 года правительство утвердило изменения для внешнего вида формы сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания.

Согласно нововведениям, на форменных брюках сотрудников по боковому шву появился кант зеленого цвета; на погонах поперечные полосы заменены продольными, а вместо золотисто-красных звезд появились звезды золотого оттенка.

Введение знаков отличия нового образца позволит визуально идентифицировать категории должностных лиц ФТС России — сотрудников таможенных органов, имеющих специальные звания, и государственных гражданских служащих, ранее отмечали в кабмине.


Комплекты из парадных кителей и брюк сотрудники данных категорий имеют право получать раз в пять лет.

Исходя из нового постановления, им должны выдать парадно-выходные кители и брюки с лампасами и кантами (или юбки — для женщин)  в соответствующих комплектах до истечения сроков носки ранее выданных предметов форменной одежды прежнего образца.  Финансирование этих расходов предполагается в пределах ассигнований из федерального бюджета, предусмотренных Федеральной таможенной службе на обеспечение вещевым довольствием.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Такая хрупкая, а раскидала двух мужиков
Такая хрупкая, а раскидала двух мужиков
Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро
Ирина Хакамада рассказала, как надо начинать утро
Константин Меладзе лучшие хиты отдавал брату и Брежневой
Константин Меладзе лучшие хиты отдавал брату и Брежневой
Мария Шукшина высказалась о семейном скандале
Мария Шукшина высказалась о семейном скандале
Зоя Бербер рассказала об обнаженных съемках
Зоя Бербер рассказала об обнаженных съемках
Ольга Орлова шокировала своими планами на будущего ребенка
Ольга Орлова шокировала своими планами на будущего ребенка
СБУ объявила Медведева в розыск
СБУ объявила Медведева в розыск
Фанаты рекомендуют Безверховой уйти с Дом-2 и уделить внимание семье
Фанаты рекомендуют Безверховой уйти с Дом-2 и уделить внимание семье
В ООН отказали России в немедленном голосовании по резолюции о референдумах
В ООН отказали России в немедленном голосовании по резолюции о
В ФРГ захотели отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине
В ФРГ захотели отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции
Появились первые превью Wild Hearts — новой игры про охотников Electronic Arts и Koei Tecmo
Появились первые превью Wild Hearts — новой игры про охотников
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится бодрячком. Встреча звезд «Назад в будущее»
Марти не контролирует тело из-за Паркинсона, а Док держится

Топ на сегодня

Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
Ксения Собчак поблагодарила водителя, что умерла не она
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
В даркнете начали торговать документами для «эвакуации» из страны
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Стас Пьеха признался, что практически не знает своего 8-летнего сына
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском языке
Депутат Госдумы потребовал от авиакомпаний печатать билеты на русском
Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу
Борис Корчевников выйдет в эфир с новым шоу

Еще по теме

Сотрудники тюрем и колоний будут получать надбавку к зарплате
Семьи погибших федеральных госслужащих получат выплаты
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Кабмин утвердил оклады судебных приставов