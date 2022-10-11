. Татьяна Лазарева ополчилась против Маргариты Симоньян

Журналистка Маргарита Симоньян позволила себе смелые высказывания в адрес сбежавших звезд. Весной Татьяна Лазарева улетела в Испанию, заявив, что больше не хочет жить в России. С тех пор на артистку сыплются гневные сообщения и страшные пожелания. Ответит ли ведущая на негатив в свою сторону? *Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. **Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. После переезда от Татьяны отвернулись друзья, родственники, коллеги, поклонники. Ведущая ежедневно сталкивается с хейтом, правда, еще никто не осмелился ей в лицо высказать все, что думает. «Легко что-то написать, это проще, чем подойти и плюнуть человеку в глаз — на это уже нужны силы и смелость. Поэтому на улицах со мной такого не происходит. Были какие-то провокации в 2012 году, когда бросались зеленкой, а так... Никто не подходит и не говорит: «Я не люблю вас!» — делится 56-летняя Лазарева.Артистка не планирует отвечать ненавистникам и тем, кто придерживается другой позиции. Не будет спорить Татьяна и с публичными персонами, которые ополчились против. «Мне даже в голову не приходит написать агрессирующим людям. Никогда не скажу, например, Маргарите Симоньян: «Сдохни, тварь, ты дура, ты ничего не понимаешь». Может, это я такая?» — добавила телезвезда. Лазарева обосновалась в Испании — там же находятся ее дети. О возвращении в Россию юмористка не думает, хоть и признается, что скучает по близким людям и родным местам. «Подруги, с которыми 30 лет общались, отвернулись. Кто-то пишет: «Тань, ты не права». Но зачем? Все равно отвечу: «А я люблю тебя». Уважаю их мнение, они имеют право на свои ошибки. Почему я не грублю? Я уверена в себе, и мне не нужно доказывать свою правоту. Не собираюсь никого переубеждать, просто буду иметь свою точку зрения», — заключила ведущая в YouTube-шоу «Говорящие головы». Супруг артистки Михаил Шац** также эмигрировал. Шоумен поселился в Израиле, где дает стендап-концерты и развивает свой подкаст о взаимоотношениях отцов и детей.