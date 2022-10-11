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Татьяна Тарасова призналась, как себя чувствует после госпитализации

Татьяна Тарасова призналась, как себя чувствует после госпитализации
75-летняя тренер Татьяна Тарасова была экстренно госпитализирована. Мастер спорта рассказала о своем самочувствии и назвала сроки возвращения в жюри шоу «Ледниковый период». Как известно, новый сезон популярного проекта стартует в грядущие выходные, но заслуженная тренер СССР не появится в первом выпуске программы, потому что она не смогла приехать на съемки 6 октября, и ее заменила Елена Чайковская. Оказалось, что Татьяне Анатольевне стало плохо накануне, и ей срочно понадобилась врачебная помощь. Тарасову увезли в больницу с жалобами на высокое давление и головную боль, а уже в клинике, по слухам, ей поставили диагноз «вертебро-базилярная недостаточность» (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения). Однако наставница олимпийских чемпионов не захотела продолжать лечение в стационаре и вернулась домой, где ею занимается личный врач.
В настоящее время Тарасова чувствует себя гораздо лучше и уверяет, что достаточно окрепла для съемок. «Уже чувствую себя ничего. Планирую участвовать в съемках «Ледникового периода» уже со следующей недели», — заявила тренер «РБК». Напомним, в этом сезоне в «Ледниковом периоде» примут участие звезды, ранее уже пробовавшие свои силы в проекте. Так, на лед вернули Даню Милохина в паре с Евгенией Медведевой, Регину Тодоренко с Александром Энбертом, а также Лизу Арзамасову, Наталью Подольскую, Дарью Мороз и Марата Башарова. В тренерском штабе тоже произошло пополнение – компанию Илье Авербуху составил Александр Жулин.
# Шоу-бизнес Тарасова Татьяна
По материалам: z-aya

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