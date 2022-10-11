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Течение мобилизации, дата окончания спецоперации: какое будущее России видит Кажетта Ахметжанова

Течение мобилизации, дата окончания спецоперации: какое будущее России видит Кажетта Ахметжанова

Нынешней политической ситуацией обеспокоено население всего мира, больше всего людей пугает неизвестность. Звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова дала ответы на злободневные вопросы.


Кажетта уверена, нынешнее время раскрывает истинный характер людей. Многие граждане и звезды российского шоу-бизнеса в том числе покидают страну в сложное время, когда ей необходима поддержка.

Ахметжанова удивилась и тому, что среди тех, кто оставил родину, большинство молодых. По словам ясновидящей, слово «Отчизна» мало что значит для юных парней и девушек.

«Настал момент, когда ребята, мужчины показывают свою трусость или свою храбрость. Очень многие уехали. Миллиардеры забирают свои деньги. Такой период начался — люди демонстрируют истинное отношение к Отчизне. Правительство ужаснется: молодежь стала как цыгане — где хорошо, там и они. Нет у них Отчизны, нет Родины. 50-70% населения покажет себя именно так», — делится Кажетта.

Экстрасенс также добавила, что спецоперация продлится еще три года, за это время будут новые волны призыва. К слову, об этом говорил и ректор академии астрологии Михаил Левин. «Луна на момент объявления мобилизации находится точно на асценденте карты РФ. Это говорит о том, что начинается новый цикл, принципиально иная ситуация, и быстро это не закончится. А, может быть, закончатся активные действия. Какие-то итоги будут подведены не раньше 2024», — отмечал он.

Левин сказал, что напряжение в стране, которое нарастало в сентябре, вскоре спадет. «Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжелый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадется к середине декабря. Это самое тяжелое время для нашей страны. Оно приведет к большим изменениям», — заключил астролог.

# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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