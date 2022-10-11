. Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Вадим Карасев

Глава МИД Турции заявил о достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, договоренности осталось только реализовать. Цитату приводит РИА Новости.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что процесс нормализации отношений Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не могут протекать отдельно друг от друга.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку открыть все региональные коммуникации. По словам главы Армении, он подтвердил свое предложение на встрече с лидером Азербайджана в Праге, где также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.