. Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном

Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и АзербайджаномГлава МИД Турции заявил о достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о достижении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, договоренности осталось только реализовать. Цитату приводит РИА Новости.

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что процесс нормализации отношений Анкары с Ереваном и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не могут протекать отдельно друг от друга.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предложил Баку открыть все региональные коммуникации. По словам главы Армении, он подтвердил свое предложение на встрече с лидером Азербайджана в Праге, где также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Хороший и послушный мальчик
Хороший и послушный мальчик
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за
Активы Nissan в России передадут государству
Активы Nissan в России передадут государству
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине скорой помощи
Людмила Поргина сцепилась с Марком Варшавером и оказалась в машине
Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоу
Шеф-повар раскрыл закулисье популярного российского телешоу
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это шедевр?" — для всех, кто стесняется задать этот вопрос вслух (но хочет знать ответ)
Аккаунт недели. Телеграм-канал об искусстве "Почему это
Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты ошибаешься в людях»
Анна Кошмал о коллегах по «Сватам»: «Так случается в жизни, что ты
Идеальное приспособление для долгих поездок
Идеальное приспособление для долгих поездок
Откуда взялась жизнь на Земле
Откуда взялась жизнь на Земле

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений компании о теракте на Крымском мосту
Магазины косметики убрали с полок товары Lamel из-за заявлений
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра

Еще по теме

В России сообщили о перспективах открытия дорог между Арменией и Азербайджаном
Вице-премьер Турции назвал условие открытия границы с Арменией - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Путин оценил конфликт между Арменией и Азербайджаном
РФ поддерживает контакты между Азербайджаном и Арменией по Карабаху