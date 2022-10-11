. Уехавший в США внук Пугачевой Пресняков продолжит зарабатывать на российском бизнесе

Вадим Карасев

После скандального отъезда Аллы Пугачевой ее внуку Никите Преснякову досталась дурная слава. Сначала появилась информация, будто Примадонне "отомстили", забрав Никиту на фронт прямо с репетиции в театре, а выяснилось, что он находится в США. Издание KP.ru выяснило, как он собирается зарабатывать за границей.

Слухи о мобилизации Пресняков сам решил развеять, назвав их "фейком", а вот по поводу своего отъезда артист решил промолчать. Впрочем, он нередко бывал в Штатах, однако вступал со своей группой Multiverse он в основном в России.

Судя по информации KP.ru, выступление группы стоило порядка 700 тысяч рублей, к которым добавлялось еще 300-400 на райдер. Однако, помимо концертной деятельности, у Никиты есть бизнес, не связанный с музыкой.

Издание выяснило, что внук Аллы Борисовны владеет компанией "Нико Спорт", торгующей тренажерами и прочими спорттоварами. Площадки для продажи есть сразу в нескольких городах страны, и они сотрудничают с государственными структурами.

Известно, что за три объекта "Нико Спорт" получила финансирование от государства в размере 6,5 миллионов. При этом доходы от фирмы тоже немаленькие: за 2021 год выручка составила 18 миллионов рублей.

Возвращаться на родину Пресняков, кажется, пока не планирует. 3 ноября он должен был сыграть главную роль в спектакле Московского Губернского театра "Безымянная звезда", однако на замену ему поставили актера Антона Соколова.

