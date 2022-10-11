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В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами

В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбамиКГБ Белоруссии: в Польше, Литве и Украине готовят организаторов терактов

Иностранные специальные службы помогают готовить на территории Польши, Литвы и Украины организаторов терактов в Белоруссии, сообщил руководитель белорусского КГБ генерал-лейтенант Иван Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, сценарии западных спецслужб предусматривают в том числе подготовку к серии терактов на территории Белоруссии. «С учетом того, что у нас создается совместная группировка войск с Россией», — подчеркнул он. По данным КГБ, иностранные спецслужбы планируют совершение терактов на железной дороге, по пути движения воинских формирований.

«Мы знаем, что иностранные спецслужбы пытаются от этого дистанцироваться, реально же помогая организаторам на территории Польши, Литвы, Украины», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ провести в стране контртеррористические мероприятия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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