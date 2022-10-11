. В ФРГ захотели отменить концерт лидера Pink Floyd из-за его позиции по Украине

Вадим Карасев

В Мюнхене могут отменить концерт лидера Pink Floyd Уотерса из-за его позиции по Украине

Концерт сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса в Мюнхене захотели отменить из-за его позиции по Израилю и Украине. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«Роджер Уотерс продолжает играть на клавишах антисемитских стереотипов, в том числе на своих концертах», — заявила глава Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгл.

Хайгл обвинила музыканта в распространении теории заговора о событиях на Украине. По ее словам, делает возможность его концертов на городской площадке «невыносимым» явлением.

Ранее Уотерс сообщил, что попал в базу данных националистического сайта «Миротворец», которую назвал «расстрельным списком». Музыкант считает, что оказался в этом перечне украинского правительства из-за того, что открыто поддерживал Россию. Уотерс признался, что воспринимает эту угрозу как реальную.