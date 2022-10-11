. В Германии призвали не ставить крест на «Северных потоках»

Вадим Карасев

Экс-депутат бундестага Германии Гердт заявил, что ставить крест на «Северных потоках» рано

Европейским странам нужен газ с трубопроводов «Северных потоков», заявил экс-депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт. Его слова приводит РИА Новости.

«Ставить крест на газопроводах "Северного потока" рано. Уверен, что, как только в западных странах, в том числе в Германии, произойдет смена власти, все нитки "Северного потока" снова заработают», — сказал он.

Политик призвал не пренебрегать российским газом, поскольку это залог дешевых энергоносителей. Он объяснил, что энергоресурсы из России довольно значимы для поддержки и развития экономик Западной Европы.