. В Германии резко выросло число обанкротившихся компаний

Вадим Карасев

IWH: число обанкротившихся компаний в ФРГ выросло на треть на фоне экономического кризиса

Компании Германии находятся под угрозой разорения из-за ослабления экономики и увеличения затрат. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного Институтом исследования экономики имени Лейбница (IWH, Галле).

Отмечается, что в сентябре число обанкротившихся предприятий в стране в сентябре выросло на 34 процента по сравнению с 2021 годом. По данным экспертов, пострадало около 760 компаний.

Экономисты считают, что в ближайшие месяцы число разорившихся фирм в ФРГ продолжит заметно расти. По прогнозам IWH, в ноябре прошлогодние значения могут быть превышены на 40 процентов.

По мнению экспертов, причины этого заключаются не только в резком ухудшении экономической ситуации, но и в стремительном росте цен на энергоносители и другие факторы производства.

