. В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов
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В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов

В Киеве признали серьезные проблемы с энергосистемой Украины после российских ударов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что ракетные удары по энергосистеме Украины создали существенные проблемы.

Парламентарий уточнил, что на ликвидацию последствий ракетных ударов на объектах энергетической инфраструктуры уйдет несколько дней. Власти страны разработали план по восстановлению поврежденных объектов. Они задействуют широкую сеть резервных линий электропередачи и другие меры, которые позволят не оставить население без света.


Губернатор Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что две подстанции в регионе уничтожены.

"В Львовской области российские ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера. Они полностью уничтожены".

Перед этим стало известно о трех взрывах на двух объектах энергетической инфраструктуры области. О проблемах с электричеством говорил и мэр Львова Андрей Садовой. Он указал, что из-за атаки 30% города остались без света.

Утром 10 октября был нанесен ряд ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе в Киеве. Большинство крупных городов страны оказались частично или полностью обесточены, пропало водоснабжение, остановился общественный транспорт, начались перебои с мобильной связью и интернетом. Все школы страны перевели на дистанционное обучение. Украинские железные дороги сообщали о задержке поездов из-за повреждения контактной сети. 11 октября удары продолжились, Минобороны РФ отчиталось о поражении всех намеченных целей за два дня.

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По материалам: uposters.ru

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