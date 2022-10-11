. В Кремле нет позиции по инициативе о запрете выезда за рубеж военнообязанным

В Кремле нет выработанной позиции по инициативе главы Госсовета Крыма Владимира Константинова по запрету на выезд за границу на время мобилизации для граждан, стоящих на воинском учете. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник.

Ранее крымский политик рассказал о предложении парламента республики запретить покидать территорию страны всем военнообязанным на время частичной мобилизации или военного положения, чтобы, таким образом, решить вопрос о правовом статусе сбежавших от призыва.

«В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась», — сообщил в ответ на вопрос журналистов пресс-секретарь Кремля, передает ТАСС.

Ранее Песков назвал «уткой» данные об отъезде из России около 700 тысяч россиян с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября.