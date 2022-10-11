. В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми

Вадим Карасев

Советник президента Литвы Сегаловичене выступила за продуктовые карточки семьям с детьми

Советник президента Литвы Ирена Сегаловичене выступила с инициативой ввести продуктовые карточки для семей с детьми. Она призвала ввести эту меру на фоне рекордного подорожания продуктов питания, передает радио Žinių.

«Можно было бы обсудить меру, чтобы каждому ребенку в семье была предоставлена карточка, чтобы каждый месяц получать сумму, выделенную на еду. Это было бы недорого, но конкретно. Это действительно помогло бы семьям», — подчеркнула она.

Сегаловичене отметила, что рост цен на продовольствие превысил показатель в 30 процентов. По ее словам, эта цифра является наибольшей в еврозоне. «С трудом верится, что ничего нельзя сделать. Ведь должны быть неиспробованные решения со стороны как спроса, так предложения, которые помогли бы Литве избавиться от этих "почетных" первых мест"», — заключила она.

Ранее продуктовые карточки задумали ввести во Франции. Эту меру могут принять в 2023 году для поддержки малоимущих граждан.