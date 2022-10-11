. В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов

В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов

В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктовКомандир «Русского легиона» заявил, что части ВСУ выбиты из двух населенных пунктов в ЛНР

Российские войска смогли выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из двух населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир «Русского легиона» Сергей Фомченков в эфире телеканала «Россия 24».

«Наши силы атаковали позиции противника в районе населенного пункта Терны, Новосадовое, выбив оттуда части ВС Украины, которые занимали эти поселки. Тем самым отодвинув линию боевого соприкосновения дальше от дороги, на которую пытается выйти ВСУ с целью перерезания наших коммуникаций и выхода в тыл Сватово, Кременной, Рубежное, Северодонецк», — заявил он.

Он объяснил, что украинские военные стремятся выйти к дороге, чтобы отрезать коммуникации. По его словам, это нужно для того, чтобы подразделения в Сватово, Кременной, Рубежном и Северодонецке смогли выйти в тыл. При этом, как уточнил Фомченков, российские войска перешли к фазе активной обороны.

Ранее сообщалось о падении настроения в рядах ВСУ. Прежде всего это связано с ракетными ударами, которые прокатились по нескольким украинским регионам, объяснил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Медоед против троих голодных леопардов
Медоед против троих голодных леопардов
Умер звезда фильма «Нападение на 13-й участок» Остин Стокер
Умер звезда фильма «Нападение на 13-й участок» Остин Стокер
Марина Африкантова о жуткой трагедии с мамой: «Я чуть в обморок не упала. Полголовы не было»
Марина Африкантова о жуткой трагедии с мамой: «Я чуть в обморок не
Игроки просят Bethesda реализовать в Starfield режим выживания
Игроки просят Bethesda реализовать в Starfield режим выживания
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года помогут правильно провести этот день
Приметы и поверья на 12 октября 2022 года помогут правильно провести
В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов
В ЛНР «выбили» украинских военных из двух населенных пунктов
Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны в Game Pass
Стало известно, сколько ARK: Survival Evolved и ARK 2 будут доступны
Появились подробности пожара на складе Минобороны
Появились подробности пожара на складе Минобороны
Хороший и послушный мальчик
Хороший и послушный мальчик
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Какие главные праздники отмечают 12 октября 2022 года в России и мире
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Турция рассказала о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за штраф"
Российским водителям объяснили, как избежать "штрафа за

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется проявить бдительность
Гороскоп от Тамары Глобы на 11 октября 2022 года: рекомендуется
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется избегать конфликтных ситуаций
Гороскоп от Василисы Володиной на 11 октября 2022 года: рекомендуется
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Никита Пресняков заменен другим актером в спектакле Губернского театра
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии
Командир «Ахмата» раскрыл потери украинской армии

Еще по теме

Военкор рассказал о подготовке Сватово в ЛНР к обороне
В ЛНР заявили о пяти обстрелах со стороны силовиков за сутки
Силовики семь раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, сказали в республике
В ЛНР заявили, что силовики оборудуют огневые позиции в районе Попасной