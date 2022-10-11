. В МВФ ожидают спада российской экономики на 3,4 процента в 2022 году
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В МВФ ожидают спада российской экономики на 3,4 процента в 2022 году

В МВФ ожидают спада российской экономики на 3,4 процента в 2022 году

По итогам 2022 года в Международном валютном фонде (МВФ) ожидают, что российская экономика упадет на 3,4 процента — в июле прогнозировалось падение на 6 процентов. Об этом сообщается на сайте организации.

Вместе с тем прогноз улучшен также в отношении 2023 года: эксперты ожидают спада только на 2,3 процента, когда как ранее заявляли о 3,5.

Кроме того, на 2022 год в фонде прогнозируют инфляцию в России на уровне 13,8 процента с дальнейшим ее понижением на пять процентов в следующем году. При этом показатель безработицы, по мнению специалистов, достигнет в 2022 году — четырех процентов, а в 2023 — 4,3 процента.

В глобальной перспективе в МВФ не изменили июльский прогноз на текущий год — рост мировой экономики ожидается на уровне 3,2 процента. Однако ожидания на 2023 год были снижены до 2,7 процента с 2,9 в июле.


По прогнозам отечественного Минэкономразвития, по итогам 2022 года спад ВВП России составит 2,9 процента, а инфляция снизится до 12,4 процента.

Между тем президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявили, что в 2023 году мировой экономике грозит рецессия. В частности, их подсчеты показали, что за период с 2022 по 2026 год замедление роста может фактически стереть 4 триллиона долларов США. Речь идет об исчезновении суммы, которая равна ВВП Германии, подчеркнула Георгиева.

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По материалам: pnp.ru

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