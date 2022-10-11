. В Одесской и Хмельницкой областях Украины работает ПВО

В Одесской и Хмельницкой областях Украины работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

О срабатывании систем ПВО в Одесской области сообщил губернатор Максим Марченко. Он призвал жителей находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги. Агентство также приводит данные украинских СМИ о срабатывании систем ПВО в Хмельницкой области.

Накануне Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Речь идет об объектах энергетики, военного управления и связи. Многие украинские города, такие как Киев, Львов, Днепр, Тернополь, подверглись ракетным обстрелам, воздушная тревога работала по всей стране.