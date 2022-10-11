. В ООН отказали России в немедленном голосовании по резолюции о референдумах
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В ООН отказали России в немедленном голосовании по резолюции о референдумах

В ООН отказали России в немедленном голосовании по резолюции о референдумахГенассамблея ООН отказала России в немедленном голосовании по резолюции о референдумах

Председатель Генассамблеи ООН Чаба Короши отказал постпреду России при всемирной организации Василию Небензе, предложившему немедленно проголосовать по резолюции Запада, не признающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы вы объявили голосование по проекту резолюции сейчас. Мы проголосовали, а затем предложили дебаты по этому вопросу», — заявил Небензя.

На это Короши ответил, что практика предполагает проведение дебатов, а потом голосование. Российский постпред заявил, что такой сценарий выгоден «известно кому», добавив, что ему остается лишь выразить сожаление в связи с этим решением и «методами ведения заседания, которые сегодня продемонстрированы».

Ранее Генассамблея ООН отказала России в отношении тайного голосования по американской резолюции с осуждением референдумов. Постпред России при организации Василий Небензя выразил решительный протест в связи с решением об открытой процедуре голосования. Он заявил, что подготовленный США и Албанией проект резолюции, осуждающий референдумы, является еще одним шагом к расколу ООН.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей регионов высказались положительно.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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