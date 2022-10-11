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В Петербурге пройдут переговоры президентов России и ОАЭ

В Петербурге пройдут переговоры президентов России и ОАЭ

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге 11 октября встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. 

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава ОАЭ будет находиться в Северной столице с рабочим визитом, запланированы переговоры в формате один на один. «Завтра у президента тоже еще один рабочий день в Питере», — уточнил Песков.

Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян стал новым президентом ОАЭ после смерти его брата, главы государства Халифы бен Зейда, в мае 2022 года.

Владимир Путин уже неоднократно встречался с Мухаммадом Аль Нахайяном, когда он находился в статусе наследного принца. Так, в 2018 году Мухаммад аль Нахайян находился с визитом в Москве, в 2019 году Владимир Путин посетил Абу-Даби.

Поздравляя Мухаммеда Аль Нахайяна с избранием на пост президента, Путин с удовлетворением отмечал достигнутый уровень стратегического партнерства двух стран и обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных российско-эмиратских отношений. 

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По материалам: pnp.ru

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