. В Саудовской Аравии заявили об обманутом США Зеленском

Вадим Карасев

Asharq Al-Awsat: Вашингтон подстрекал Зеленского вступить в НАТО, но отложил его заявку

Обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер заявила, что США подстрекали Украину вступить в НАТО, а когда президент Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, Вашингтон отложил ее.

Как отмечает журналистка, Вашингтон начал подстрекать Киев подать заявку на вступление в НАТО, зная, что Россия не закроет на это глаза. Тогда против принятия Украины в альянс выступала Ангела Меркель, однако ее никто не послушал. Киев настаивал на своем, а администрация президента США Джо Байдена его поддерживала, напомнила аш-Шаер.

Зеленский все же подал заявку на ускоренное вступление в НАТО, однако оказался обманутым. «Америка ответила, что сейчас не время! Серьезно? Разве не она подтолкнула его к вступлению в НАТО? Почему тогда сейчас не время?», — пишет обозреватель.

По мнению аш-Шаер, заявку Украины на вступление в НАТО не одобрят в ближайшее время, поскольку альянс не планирует идти на прямую конфронтацию с Россией ни сейчас, ни в будущем.

30 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление в НАТО. Спустя четыре дня в Киеве заявили, что в НАТО заявку получили, однако еще не рассматривали на заседании членов альянса.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак перечислил страны, которые поддерживают заявку Киева на вступление в НАТО. По его словам, среди этих стран Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория и Северная Македония.