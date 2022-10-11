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Василиса Володина ждет непростого конца месяца

Василиса Володина ждет непростого конца месяца
Астролог Василиса Володина рассказала о непростом времени с 10 по 16 октября.   По словам астролога, впереди нас ждет непростая неделя. Но сама Василиса Володина ожидает с трепетом конца октября. Тогда, по ее заверению, произойдет важное событие, касающееся политической жизни страны. Еще в прогнозе на осень Василиса говорила, что всем нам придется пройти через коридор затмений, который очень повлияет на текущую ситуацию. «Нас ждет еще одна непростая неделя с 10 по 16 октября 2022 года, которая начинается с ощущения, что все карты выложены на стол и новых сюрпризов уже не будет. Но так считать слишком опрометчиво. Похоже, что у раздающего в рукаве припрятана еще одна сильно крапленая колода. Только узнаем мы о ней ближе к коридору затмений (с 23 октября по 10 ноября). Лично я с волнением жду конца октября.
Все непросто, и проще пока не будет. Конец октября в разрезе общественно-политических событий будет еще более напряженным. Марс, который завис на всю неделю в точном квадрате к Нептуну, советует не доверять чужим словам, не действовать впопыхах и серьезно продумывать каждый шаг. Существует высокий риск принятия неверных решений, которые могут аукнуться в середине ноября. То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, предстоит скоро переделывать», — поделилась Володина. Также Василиса подчеркнула, что не стоит поддаваться панике, и здравый смысл должен преобладать над эмоциями. «Нельзя метаться, менять мнение, суетиться. А что можно? Выбрав определенное направление действий, сменить его в случае необходимости после 20 октября. Но есть у наступающей недели и некоторые радости — иллюзия большей стабильности (иллюзия, но все равно нервотрепки меньше). Больше спокойствия и конструктива, возможности собраться и действовать. Больше приятных собеседников, которым не стоит особенно верить, теснее дружеские узы. Более ответственны те, на кого хочется рассчитывать. Это все дарит ингрессия Меркурия в Весы, Полнолуние, трины Солнца и Венеры к Сатурну. Удачи нам всем», — заключила астролог.
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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