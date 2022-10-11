. Виктории Боне не хватает денег, чтобы вернуть былую красоту
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Виктории Боне не хватает денег, чтобы вернуть былую красоту

Виктории Боне не хватает денег, чтобы вернуть былую красоту
42-летняя модель Виктория Боня пользуется народными средствами. Ведущая в конце прошлой недели вернулась из опасной экспедиции в горы и теперь приходит в себя в Дубае. Телеведущей предстоит не только отдохнуть после восхождения, но и в кратчайшие сроки вернуть былую красоту – в частности восстановить ровный тон лица. Боня пожаловалась, что во время путешествия заработала так называемый «загар альпиниста»: нос и подбородок у нее темно-коричневые, а область вокруг глаз и лоб – абсолютно белые. «Похож на неудачный контуринг… В горах достаточно 5-10 минут, чтобы загореть и даже покраснеть. В городе или на пляже получить такой загар нельзя. Снежный загар отличается от пляжного своей интенсивности. Защиты с высочайшей SPF бессильны, хотя у меня еще не так ужасно все», — уточнила звезда «Дома-2».  
Чтобы как-то выровнять загар, Боня проводит время на пляже, надев на лицо медицинскую маску. Виктория пошутила, что во время эпидемии коронавируса избегала подобных средств защиты, считая их бесполезными, зато сейчас нашла маске иное применение. Однако подписчики телеведущей посчитали, что у нее просто не хватило денег на то, чтобы обратиться к косметологу и привести себя в порядок, а, возможно, новый избранник модели по каким-то причинам не захотел ее спонсировать. Напомним, еще находясь в горах, Боня сообщила, что в ее личной жизни произошли кардинальные перемены – у нее появился возлюбленный. Однако Виктория пока скрывает личность мужчины. Судя по всему, они увидятся позже, как только модель вернется в Монако.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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