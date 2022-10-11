. Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации
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Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации

Внук Примадонны пересек пешком границу Латвии на третий день частичной мобилизации

На днях появилась информация, что Никита Пресняков покинул страну и направился в США. Сегодня стало известно, когда и как наследник звезд российского шоу-бизнеса пересек границу.


По данным коллег, Пресняков-младший уехал из России 24 сентября, то есть через три дня после начала частичной мобилизации. Никита пешком пересек границу с Эстонией в Ивангороде, перемещение на машине или поезде он исключил. Известно, что так граждане избегают очередей.

Выезжающие за пределы страны добираются до границы на такси, переходят мост и потом пересаживаются в другое такси. Известно, что у внука Примадонны есть гражданство Литвы, поэтому виза ему была не нужна.

Пресняков никак не комментирует происходящее, а домыслы о нем распространяются с молниеносной скоростью. В Сети появлялся слух, что Никита получил повестку из военкомата и уже отправился на службу. Однако это опроверг «СтарХиту» источник в Московском Губернском театре, где работает певец. «Вранье! Никита сейчас не в России, как и Кристина Орбакайте. Но он скоро вернется», — возмущается собеседник редакции.

Учреждение тоже отреагировала на шум около звездного сотрудника. «В связи с тем, что в пресс-службу театра поступают десятки звонков с вопросом о Никите Преснякове, сообщаем: Никита Пресняков — приглашенный артист театра. Он занят в одном спектакле — «Безымянная звезда», и участвует в репетициях только в те дни, когда он занят в спектакле. Предыдущий спектакль «Безымянная звезда» с его участием состоялся 22 сентября, и репетиция, и спектакль прошли в обычном режиме, без происшествий. Другой информацией, касающейся Никиты, театр не располагает», — сообщается на сайте театра.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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