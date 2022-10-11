. Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном
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Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Володин сравнил Зеленского с Усамой бен ЛаденомВолодин поставил президента Украины Зеленского в один ряд с международными террористами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил президента Украины Владимира Зеленского в один ряд с международными террористами и сравнил его с Усамой бен Ладеном. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

По его мнению, оба являются террористами и договариваться с ними нельзя. «Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — написал Володин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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