. Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Вадим Карасев

Володин поставил президента Украины Зеленского в один ряд с международными террористами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил президента Украины Владимира Зеленского в один ряд с международными террористами и сравнил его с Усамой бен Ладеном. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

По его мнению, оба являются террористами и договариваться с ними нельзя. «Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — написал Володин.