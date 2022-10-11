. Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло
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Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло

Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло

Пластиковые окна хороши тем, что их не нужно заклеивать, как это было с деревянными рамами. Однако и они нуждаются в подготовке к холодам. Если ее не провести, то так или иначе из оконных щелей будет дуть холодный ветер, что снизит температуру внутри помещения. Регулировку обычно проводят мастера, но вполне реально справиться и своими силами. Узнаем, как отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло.

Разница между летним и зимним режимом

В современных стеклопакетах имеется функция регулировки окон на зимний и летний режимы. В теплое время года они прилегают неплотно, что позволяет пассивно проветривать помещение. Зимой же окна должны иметь плотный нажим, чтобы не пропускать воздух внутрь.


Как же понять, есть ли в вашем стеклопакете функция перевода окна на зимний режим? Просто посмотрите на фурнитуру, находящуюся на ребре створки. При нажимании на ручку окна эксцентрики должны двигаться — это и указывает на наличие этой функции. Указатель на цапфе направлен вовне — значит, окна находятся на летнем режиме. Если он указывает внутрь дома — в зимнем.

Как отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло

Чтобы перевести окно с летнего на зимний режим, возьмите плоскогубцы либо шестигранный ключ. Будьте внимательны: нужно перевести все эксцентрики в нужное положение (повернуть по часовой стрелке). Прижим должен быть как можно ближе к уплотнителю оконной рамы.

Поищите специальный указатель-черточку на эксцентрике — он укажет вам нужное направление. В случае с зимним режимом, переведите его с нейтрального либо «летнего» положения в «зимнее», то есть внутрь комнаты.


Вы сразу почувствуете разницу: створка будет плотно прижата к раме, а значит, в квартире будет намного теплее.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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