. Возможно ли самостоятельно отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло

Пластиковые окна хороши тем, что их не нужно заклеивать, как это было с деревянными рамами. Однако и они нуждаются в подготовке к холодам. Если ее не провести, то так или иначе из оконных щелей будет дуть холодный ветер, что снизит температуру внутри помещения. Регулировку обычно проводят мастера, но вполне реально справиться и своими силами. Узнаем, как отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло.

Разница между летним и зимним режимом

В современных стеклопакетах имеется функция регулировки окон на зимний и летний режимы. В теплое время года они прилегают неплотно, что позволяет пассивно проветривать помещение. Зимой же окна должны иметь плотный нажим, чтобы не пропускать воздух внутрь.





Как же понять, есть ли в вашем стеклопакете функция перевода окна на зимний режим? Просто посмотрите на фурнитуру, находящуюся на ребре створки. При нажимании на ручку окна эксцентрики должны двигаться — это и указывает на наличие этой функции. Указатель на цапфе направлен вовне — значит, окна находятся на летнем режиме. Если он указывает внутрь дома — в зимнем.

Как отрегулировать окна на зиму, чтобы сохранить тепло

Чтобы перевести окно с летнего на зимний режим, возьмите плоскогубцы либо шестигранный ключ. Будьте внимательны: нужно перевести все эксцентрики в нужное положение (повернуть по часовой стрелке). Прижим должен быть как можно ближе к уплотнителю оконной рамы.

Поищите специальный указатель-черточку на эксцентрике — он укажет вам нужное направление. В случае с зимним режимом, переведите его с нейтрального либо «летнего» положения в «зимнее», то есть внутрь комнаты.





Вы сразу почувствуете разницу: створка будет плотно прижата к раме, а значит, в квартире будет намного теплее.