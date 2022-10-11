. За пять лет участниками конкурса "Лидеры России" стали свыше 840 тысяч человек

Вадим Карасев

Конкурсу управленцев "Лидеры России" – флагманскому проекту президентской платформы "Россия – страна возможностей" – исполнилось пять лет. За это время его участниками стали свыше 840 тысяч человек со всей России и из 150 стран мира.

Проект был запущен в 2017 году по решению президента России. Он позволяет готовить эффективных руководителей для различных отраслей экономики, социальной сферы и госслужбы. По аналогии с "Лидерами России" в 2019 году стартовал кадровый конкурс "Юкселиш" в Азербайджане и в 2022 году "Лидеры возрождения" на Донбассе, а также около 10 региональных кадровых конкурсов.

С появлением трека "Международный" в четвертом сезоне география проекта расширилась до 150 стран мира. С 2018 года финалистов и победителей конкурса объединяет клуб Лидеров России "Эльбрус". Сегодня в нем состоят более двух тысяч управленцев.

"В полном объеме весь замысел конкурса раскрылся, пожалуй, как раз сейчас – в 2022 году, столь важном для мировой истории и российской государственности. Своим поручением пятилетней давности президент продемонстрировал, что значит быть "Лидером России" – с высокой степенью ответственности за будущее страны, сильной интуицией, способностью принимать уникальные стратегические решения. Наш конкурс простимулировал подготовку целой плеяды молодых современных руководителей, на которых сегодня может опереться Россия. За пять лет назначения на высокие должности получили более 370 конкурсантов", – сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что участники "Лидеров России" в числе первых отправились на Донбасс как волонтеры и управленцы, многие стали добровольцами, принимают участие в специальной военной операции и защищают страну. Так, восстанавливать мирную жизнь в новых регионах России помогает Виталий Хоценко, он возглавил правительство ДНР. Министром образования и науки ЛНР стал Иван Кусов, а заместителем министра образования и науки ДНР – Олег Трофимов. "Лидеры России" также оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, восстанавливают социальную инфраструктуру.

Комиссаров также отметил большой социальный эффект от конкурса управленцев "Лидеры России".

"Это не только конкурентная среда, а более многогранная экосистема. За годы своего существования конкурс запустил цепную реакцию социальных, благотворительных и гуманитарных проектов. Участниками реализовано более тысячи подобных инициатив. Они направлены на тех, кому нужна помощь, доброе слово, искреннее сердце и полезное дело. Все это и делает конкурсантов лидерами России. Впереди пятый юбилейный сезон. Это уже новейшая история, и уверен, она будет не менее интересной", – уверен Комиссаров.

"Лидерами России" заметно приросли регионы страны. Трое стали главами субъектов РФ: губернатором Амурской области - Василий Орлов, Ямало-Ненецкого автономного округа – Дмитрий Артюхов, Саратовской области – Роман Бусаргин.

В качестве заместителей председателей правительств и вице-губернаторов трудится больше десятка "Лидеров России". На должности региональных министров назначены свыше 20 конкурсантов. Еще шестеро стали главами городов. На федеральном уровне из числа "Лидеров России" работают шесть заместителей министров, депутатами Государственной Думы стали 23 победителя конкурсов "Лидеры России", а также победители и финалисты проекта "Лидеры России. Политика". Более ста высоких назначений состоялись в коммерческом секторе.

"Конкурс перевернул мою жизнь. Он дал мне огромный кредит доверия и возможность реализовывать на федеральном уровне то, о чем я несмело размышляла. Мой путь от руководителя небольшой благотворительной организации до Уполномоченной при Президенте РФ по правам ребенка доказывает: тот, кто ищет возможности, всегда их найдет", – уверена победительница третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России", Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Все суперфиналисты "Лидеров России" (1200 человек за 4 сезона) получили по 1 млн рублей на обучение в любом из российских вузов. Часть конкурсантов проходит специальную программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. А победители конкурса имеют возможность работать с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Шефство над молодыми управленцами берут лично председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, вице-премьеры Правительства РФ, федеральные министры, руководство Администрации президента РФ, высшие должностные лица субъектов РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители компаний и общественных организаций, а также ректоры российских вузов.