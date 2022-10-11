. Зоя Бербер рассказала об обнаженных съемках

Актриса Зоя Бербер призналась, что может раздеться в кадре, но режиссеру придется попотеть. Артистка полюбилась российскому зрителю после съемок в сериале «Реальные пацаны». Девушка сыграла роль Леры Обориной, за которую была номинирована на премию «ТЭФИ», как лучшая актриса телевизионного фильма или сериала. К своей работе девушка подходит ответственно. Она утверждает, что для нее нет никаких ограничений. Если требует сюжет, 35-летняя Зоя может дефилировать перед камерой и голой. «У меня нет никаких табу в кино. Я, наверное, могу сделать все, что угодно, если это обосновано и оправдано. В принципе, я не вижу ничего плохого в том, чтобы оголять тело в кадре, если это вписывается в сюжет», — говорит артистка.Однако раздеть Бербер не так-то просто. Сценаристу и режиссеру придется изрядно попотеть, чтобы снять с Зои платье. В бессмысленной обнаженке ради привлечения внимания девушка участвовать не готова. «Если это раздевание ради раздевания — увы, нет. Пускай режиссер сначала растолкует мне, ради чего мы это делаем. Хотите просто посмотреть на голое тело, идите в баню!» — заключила артистка. Бербер согласна не только продемонстрировать всему миру свои формы, если того потребует сценарий. Актриса считает, что ради искусства можно кардинально изменить внешность. «Даже если материал меня не сильно впечатлит, я все равно могу, к примеру, побриться налысо. Просто потому, что интересно», — разоткровенничалась Зоя «Moslenta». По ее мнению, артистам платят за то, чтобы вживаться в роль и играть ее максимально правдоподобно. Если для этого требуются эксперименты над внешностью, главная героиня «Реальных пацанов» не против пойти на уступки. Ради нового амплуа можно выйти из зоны комфорта, уверена Бербер.