. 14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет
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14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет

14 закадровых снимков со съёмок фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет

Да, представьте себе, всем этим фильмам уже 40 лет! Перед вами знаменитые картины, вышедшие в далёком 1982 году. Здесь несколько заметных ужастиков, два хита с участием Сильвестра Сталлоне, прорывные проекты в жанре фантастика и парочка экземпляров советской классики.

Всегда приятно посмотреть на ещё молодых и крайне энергичных актёров и режиссёров, которые 40 лет назад были в начале своего великого пути в мировом кино. Может, вам стоит срочно пересмотреть какой-то из этих фильмов?

Сильвестр Сталлоне гоняет на съёмках фильма «Рэмбо»

Стивен Спилберг и Дрю Бэрримор на съёмках «Инопланетянина»

Ридли Скотт и Харрисон Форд на съёмках «Бегущего по лезвию»

Олег Басилашвили, Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко на съёмках фильма «Вокзал для двоих»

Художник по пластическому гриму Роб Боттин за кулисами фильма «Нечто»

Александр Абдулов и Александра Яковлева на съёмках фильма «Чародеи»

Сильвестр Сталлоне уже на ринге и показывает, куда надо бить, на съёмках фильма «Рокки 3»

А рядом с ним знаменитый актёр и рестлер Мистер Ти.

Рикардо Монтальбан веселится, а не гневается на съёмках фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»

Стивен Кинг в фильме «Калейдоскоп ужасов»

Warner Bros.

Сделаем маленькое исключение и используем не закадровый снимок, а кадр из самого фильма, в котором снялся Стивен Кинг (в новелле «Одинокая смерть Джорди Верилла»). Вы только посмотрите, как аутентично знаменитый писатель смотрится в ужастике!

А здесь вы можете увидеть подборку с интересными фактами о фильмах, которым в 2022 году исполнилось 20 лет. Тут тоже очень много хитов!

# Интересное
По материалам: twizz

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