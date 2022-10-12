. 15 иллюстраций, которые показывают, как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы

Интернет — это, конечно, особое пространство. Тут свой сленг, свои мемы, свои герои. Люди, которые проводят в нём не так много времени, порой за голову хватаются от всех этих непонятных словечек. Создатель паблика ВКонтакте «Интернетъ по-русски» создаёт остроумные иллюстрации, показывая, как бы выглядели «интернеты глазами наших прапрапрапрапрапрадедов». Мы собрали несколько его работ.

Дружите с умными колонками?

Press F to pay Respects

Это довольно популярный в интернете мем, который пошёл из компьютерной игры «Call of Duty: Advanced Warfare».

Героическое

Продолжаем тему

Секрет скидок

Ой

А вы застали ту самую провокационную анимацию баклажана в Telegram, который при нажатии семена разбрызгивал? Из-за её двусмысленности даже скандальчик разгорелся, в общем, нет её больше.

Способности нейросетей сейчас поражают!

А ещё они бананы любят

Бэтмен

Не просто Лето, а ДЖАРЕД Лето

Куда без него!

Иллюстрация о 3 сентября была и у другого популярного интернет-проекта «Не перепутай!». Посмотреть можно в этом посте.

Милашка

Кстати, как вам сериал «Властелин колец: Кольца власти»?

Доктор Ливси

Удивительный случай, когда персонаж советского мультфильма «Остров сокровищ» стал популярен не только в русскоязычном, но и в англоязычном пространстве. Осенью завирусился мем, на котором он и другие персонажи мультика брутально идут куда-то под музыку в стиле фонк.

Как вам Петька Огородник?

А здесь вы можете найти комиксы от московского художника, которого можно назвать королём неожиданных концовок.