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15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити, герои которых вот-вот выпрыгнут на волю

15 работ французского художника, создающего реалистичные граффити, герои которых вот-вот выпрыгнут на волю

Думаете, что граффити — это те самые непонятные каракули в подворотне, которые то и дело попадаются на глаза? Тогда мы спешим вас убедить, что это вовсе не так! Французский художник с псевдонимом SCAF показывает другую сторону стрит-арта, которая не сможет вас не удивить. Парень рисует реалистичные 3D-граффити, превращая унылые места и предметы в настоящие произведения искусств. А их герои так и норовят выпрыгнуть из каменных плит на волю и попугать людишек.

Ниндзя идёт за вами

Опасный хищник на воле

Художник пойман

Бабочка

Ныряем за сокровищами

В своём сказочном мирке

Хооороший енотик

На страже своего логова

Как вы могли уже заметить, художник испытывает особую любовь к животным, а особенно к рептилиям. Поэтому иногда его работы становятся вдвойне пугающими.

Бу!

Дотронулся до легендарного животного

В ловушке

Скуби-Ду на месте

SCAF — не первый и не последний, кто рисует реалистичные граффити и периодически вдохновляется мультфильмами. Например, художник из Барселоны то и дело украшает стены заброшенных домов мультяшными персонажами. Но только вот пришли они не из доброй сказки со счастливым концом, а из ночного кошмара.

Акула навела шороху в избе

Охотники за привидениями

А ещё художник очень любит разыгрывать целые мини-сцены для кадра. И стоит сказать, что у него это отлично получается. Дополнив работы своим сценическим образом и актёрской игрой, автор создаёт ещё одно произведение искусств — фото на память.

Какой милый малыш…

А здесь вы можете найти больше работ художника.

# Интересное
По материалам: twizz

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