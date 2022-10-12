. 15 удивительных случаев, когда люди столкнулись со своими двойниками в неожиданных местах

Каждый человек уникален и имеет свои индивидуальные особенности. И тем удивительнее становятся случаи, когда люди встречают своих двойников. Встретить их можно буквально везде: на улице, на картинах прошлого и даже на принтах футболок. Мы собрали для вас фотографии таких необычных и любопытных встреч.

Я нашёл свою жену в художественном музее Чикаго

Нашла своего двойника в антикварном магазине

Когда футболка считает, что ты хипстер

Нашёл своего прапрадеда в национальном музее в Боготе, Колумбия

Просперо Пинсон. Он умер в 45 лет, мне на этом снимке 52 года.

Сделайте мне стрижку, как у того парня

Один в один

Нашла на картине парня, похожего на меня

Профиль

Когда заведение любит своего постоянного клиента

Они же одинаковые, Наташ!

Актёр Джесси Тайлер Фергюсон и Ван Гог

Кстати о Ван Гоге: у нас есть статья о том, как нейросеть воссоздаёт знаменитых личностей и персонажей прошлого. И художника там тоже можно найти!

Наткнулись на граффити в Берлине

Немного старше, немного мудрее

Встретил своего двойника в Диснеевском калифорнийском парке приключений

Увидел парня, который надел футболку с моим двойником

А здесь вы можете найти подборку удивительных совпадений.