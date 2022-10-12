15 удивительных случаев, когда люди столкнулись со своими двойниками в неожиданных местах
Сегодня, 05:20
Каждый человек уникален и имеет свои индивидуальные особенности. И тем удивительнее становятся случаи, когда люди встречают своих двойников. Встретить их можно буквально везде: на улице, на картинах прошлого и даже на принтах футболок. Мы собрали для вас фотографии таких необычных и любопытных встреч.
Я нашёл свою жену в художественном музее Чикаго
Нашла своего двойника в антикварном магазине
Когда футболка считает, что ты хипстер
Нашёл своего прапрадеда в национальном музее в Боготе, Колумбия
Просперо Пинсон. Он умер в 45 лет, мне на этом снимке 52 года.
Сделайте мне стрижку, как у того парня
Один в один
Нашла на картине парня, похожего на меня
Профиль
Когда заведение любит своего постоянного клиента
Они же одинаковые, Наташ!
Актёр Джесси Тайлер Фергюсон и Ван Гог
Кстати о Ван Гоге: у нас есть статья о том, как нейросеть воссоздаёт знаменитых личностей и персонажей прошлого. И художника там тоже можно найти!
Наткнулись на граффити в Берлине
Немного старше, немного мудрее
Встретил своего двойника в Диснеевском калифорнийском парке приключений
Увидел парня, который надел футболку с моим двойником
А здесь вы можете найти подборку удивительных совпадений.
По материалам: twizz