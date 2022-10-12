. 18 смешных указателей, демонстрирующих, что названия некоторым местам придумывали с особой изобретательностью

Дорожные указатели — штука невероятно важная, так как они помогают путникам не заблудиться и добраться до пункта назначения. Впрочем, в некоторых случаях их полезность не мешает им быть невероятно забавными. В данном случае речь идёт о табличках со смешными надписями, которые размещаются неподалёку от городов, сёл, посёлков или любых других мест.

Среди огромного количества населённых пунктов с обычными названиями встречаются крайне нетипичные и креативные. Их сложно не заметить во время путешествия и совершенно невозможно забыть, так как они заставят рассмеяться до слёз. Предлагаем вам взглянуть на указатели, которые подтверждают их существование.

Возможно, там раздают денюжки

Кажется, вас заметили

Два в одном

Оптимальный путь в этом случае — прямо. Лучше не сворачивать, даже если очень хочется.

Зато ласково

Агрессивно настойчивый указатель

Крайне странное название для населённого пункта

Наверняка это райское место

А вы думали, что все ручьи такие умные?

Любопытно, что случится, если в нём искупаться? Поумнеешь или поглупеешь?

Молчание селян

Наверняка особый колорит у этого места появляется с наступлением темноты.

Название так и приковывает взгляд

Название для сказочного поселения

Автор названия отличился своей креативностью

Если в жизни что-то не ладится, нужно скорее приезжать сюда

Вот и приехали

Река с крайне нетипичным названием

Вот и встретились

Уникальные названия рек — не редкость. Здесь вы можете прочитать про Хероту, которой решили дать другое название — менее скандальное.

Мухам лучше там не появляться

Доведёт до хохота

Бурятское название этого забайкальского села — Хуhата (Берёзовое). В дальнейшем для созвучия его преобразовали в Хохотуй.

Здесь вы можете посмотреть, как будут выглядеть названия известных фильмов, переведённые на болгарский язык.