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20 смешных комиксов от художницы, которая с юморком рассказывает о жизни с двумя котами и собакой в одном доме

20 смешных комиксов от художницы, которая с юморком рассказывает о жизни с двумя котами и собакой в одном доме

Домашние питомцы никогда ещё не давали скучать человеку. Да и в жизнь своего хозяина они приносят не только уйму шерсти и хлопот, но и огромную охапку счастья и положительных эмоций. Ведь жить бок о бок с этими пушистыми комочками — тот ещё цирк и испытание на прочность. Но люди с этим справляются на ура! А для кого-то они даже становятся источником вдохновения для создания смешных комиксов. Например, для девушки по имени Рада, которая с юморком рассказывает в рисунках о своей семье. А почётные места в их доме занимают собака Шаня и два кота по кличке Кирилл и Пурр.

Встречаем дружную семейку, короли которой — три лохматых озорника!

Сладкий поцелуйчик от вашей любимки

Кошачьи биологические часы не в курсе, что существуют выходные.

Битва не на жизнь, а на смерть

Казанская сирота и требовательный Государь

Подход к попрошайничеству у них явно разный.

Белоснежка в жизни выглядит примерно так

Красота в глазах смотрящего

Стоит только отвлечься…

Спокойной ночи или доброе утро

Это как понимать?

Главная транжира в доме

Рада не выдумывает истории, она рисует забавные комиксы из своей жизни. А четвероногие друзья то и дело старательно подкидывают ей идеи для новых сюжетов.

Вот, например, как-то раз Шаня нашла плохо припрятанные деньги и разорвала их в клочья. Но, к счастью, не в мелкие, поэтому купюры удалось поменять в банке. Теперь её хозяева не разбрасываются своим богатством и прячут ценные бумажки подальше от любопытных носов.

Чужой

На кровати всегда вкуснее!

Р-ревность

Каждый понимает это так, как он хочет

Семейный сон

Просыпайся, Рада! У нас много дел

Вход в туалет без сопровождения строго запрещён

Забудьте про одиночество, если в вашем доме есть коты или собаки.

Противоборство двух сторон

Ох, уж эти коварные кошачьи мыслишки. Иногда их лапка так и тянется натворить делов.

Раздвоение личности

То, что вечно.

Главный ингредиент любого блюда

Шерсть — это приправа.

Семейное фото

Быть родителями тех, у кого лапки — непростая задача. Но быть родителями нового человечка — это миссия для избранных. И об этом шутят многие комиксистки, вот одна из них.

# Интересное
По материалам: twizz

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