20 смешных комиксов от художницы, которая с юморком рассказывает о жизни с двумя котами и собакой в одном доме
Домашние питомцы никогда ещё не давали скучать человеку. Да и в жизнь своего хозяина они приносят не только уйму шерсти и хлопот, но и огромную охапку счастья и положительных эмоций. Ведь жить бок о бок с этими пушистыми комочками — тот ещё цирк и испытание на прочность. Но люди с этим справляются на ура! А для кого-то они даже становятся источником вдохновения для создания смешных комиксов. Например, для девушки по имени Рада, которая с юморком рассказывает в рисунках о своей семье. А почётные места в их доме занимают собака Шаня и два кота по кличке Кирилл и Пурр.
Встречаем дружную семейку, короли которой — три лохматых озорника!
Сладкий поцелуйчик от вашей любимки
Кошачьи биологические часы не в курсе, что существуют выходные.
Битва не на жизнь, а на смерть
Казанская сирота и требовательный Государь
Подход к попрошайничеству у них явно разный.
Белоснежка в жизни выглядит примерно так
Красота в глазах смотрящего
Стоит только отвлечься…
Спокойной ночи или доброе утро
Это как понимать?
Главная транжира в доме
Рада не выдумывает истории, она рисует забавные комиксы из своей жизни. А четвероногие друзья то и дело старательно подкидывают ей идеи для новых сюжетов.
Вот, например, как-то раз Шаня нашла плохо припрятанные деньги и разорвала их в клочья. Но, к счастью, не в мелкие, поэтому купюры удалось поменять в банке. Теперь её хозяева не разбрасываются своим богатством и прячут ценные бумажки подальше от любопытных носов.
Чужой
На кровати всегда вкуснее!
Р-ревность
Каждый понимает это так, как он хочет
Семейный сон
Просыпайся, Рада! У нас много дел
Вход в туалет без сопровождения строго запрещён
Забудьте про одиночество, если в вашем доме есть коты или собаки.
Противоборство двух сторон
Ох, уж эти коварные кошачьи мыслишки. Иногда их лапка так и тянется натворить делов.
Раздвоение личности
То, что вечно.
Главный ингредиент любого блюда
Шерсть — это приправа.
Семейное фото
Быть родителями тех, у кого лапки — непростая задача. Но быть родителями нового человечка — это миссия для избранных. И об этом шутят многие комиксистки, вот одна из них.