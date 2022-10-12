. 9 модных трусов, которые можно носить даже напоказ — как Кайли Дженнер
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9 модных трусов, которые можно носить даже напоказ — как Кайли Дженнер

9 модных трусов, которые можно носить даже напоказ — как Кайли Дженнер

Кайли Дженнер задала новый тренд — носить белье напоказ поверх колготок. Ход оригинальный и явно не на каждый день, но чем не повод купить себе новые классные трусы. Редактор моды Надя Бесчетникова собрала девять моделей, с которыми легко повторить даже образ Кайли, если захочется (впрочем, они хороши и если носить их по старинке).


Кайли Дженнер

1.Высокие слипы Petra

Цена: 4 900 руб.

Атласные слипы оттенка шампанского с оборками от одного из самых известных российских брендов нижнего белья отлично подойдут для вечеринки — неважно, как вы их наденете.


Petra

2.Трусы-стринги с кристаллами Agent Provocateur

Цена: 33 000 руб.

Еще один нарядный вариант — стринги со стразами от главного поставщика сексуального белья.


Agent Provocateur

3.Хлопковые трусы Pygmy

Цена: 1 090 руб.

Если хочется быть ближе к оригиналу, то присматриваться надо к хлопковым базовым трусам. Они хороши не только комфортной посадкой, но и тем, что позволяют коже дышать.


Pygmy

4.Трусы высокие Le Journal Intime

Цена: 5 100 руб.

Этот российский бренд избавляет женщин от выбора между комфортом и сексуальностью. Здесь к классической модели со средней посадкой добавили фигурную отделку верхнего края спереди в виде алых губ, которая создает акцент.


Le Journal Intime

5.Трусы Lovegoods

Цена: 3 210 руб.

Поклонницам белья в мужском стиле стоит присмотреться к этой модели. С ней без труда можно повторить и образ Кайли, максимально приблизившись к оригиналу.


Lovegoods

6.Трусы Aeon Iintimates

Цена: 2 390 руб.

Оригинальности этой модели со средней посадкой придает мягкая резинка с логотипом.


Aeon Iintimates

7.Трусы Gamrekeli

Цена: 1 800 руб.

Еще одна нестандартная модель — трусы-танга с перекрестным кроем, вырезом и регулятором.


Gamrekeli

8.Хлопковые трусы Matilda

Цена: 2 500 руб.

Поклонники минимализма знают, что труднее всего найти самые простые вещи. В сегменте белья это обычные белые хлопковые трусы. Бренд Matilda изо всех сил заполняет эту нишу. В ассортименте есть и базовые модели, и вот такие модели с "апгрейдом" — вышивкой или принтом. Серия с надписями придется по вкусу любительницам статусов в соцсетях.


Matilda

9.Кожаные трусы Yanchevskaya

Цена: 4 190 руб.

Кожаные трусы на каждый день — так себе идея, а вот для экспериментов (модных и не только) эта модель подходит идеально.


Yanchevskaya
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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