. Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве

Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Алексей Адеев не держит обиду на бывших участников Дом-2, поэтому готов приютить Анну Самонину. Сейчас девушка скитается по старым знакомым.
 В сети ходит слух о скором возвращении на проект Алексея Адеева. Он планировал отправиться в Германию, однако до сих пор находится в столице и решает свои дела. Один из бывших топовых участников совсем не против снова оказаться на Дом-2, однако он ждёт, что его пригласят или ему позвонит кастинг-менеджер Иван Барзиков. Сейчас же мужчина полностью свободен и буквально наслаждается своим одиночеством.

Парень сообщил, что не держит обиды на старых друзей. В качестве доказательств он решил дать временный кров Анне Самониной. Если слухи не врут, то после того, как девушку выставили с Дом-2, она начала скитаться по своим старым знакомым. Видимо, идея вернуться к маме в Санкт-Петербурге её совсем не прельщает.

Мама Самониной рассказывала, что Аня с богатым кавалером скоро отправится отдыхать. Однако время прошло, а мужчины по-прежнему не видно и не слышно... Может Анна общалась с аферистом, желающим попасть на Дом-2? Сойдётся ли она снова с Адеевым после всего произошедшего?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
Стало известно о взрывах в городе Запорожье
США ввели визовые ограничения против части афганцев
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Камила Валиева исполняет четверной тулуп
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины, история и прочее
Forza Horizon 5 получила крупное обновление к 10-летию: новые машины,
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем платить за них»
Симоньян: «Предлагаю отменить налоги всем мобилизованным. Мы будем
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день релиза
Phantom Abyss будет доступна в подписке Game Pass на Xbox в день
В России призвали открыть больше банков
В России призвали открыть больше банков
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Лунный день сегодня 12 октября 2022 года
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Белый дом заявил о ревизии отношений США с Саудовской Аравией
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда горят уши
Свет мой, зеркальце, скажи: как узнать о том, кто вспоминает, когда
4 самых распространенных человеческих страха
4 самых распространенных человеческих страха

Топ на сегодня

«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в Америке из-за скромных заработков
«Не очень приятно быть звездой из списка D»: Гарри и Меган унизили в
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Доктор военных наук допустил следующие удары по Украине
Этому парню пора в сборную России
Этому парню пора в сборную России
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
Польша требует от Норвегии передать Украине нефтегазовые сверхдоходы
В России попросили увеличить сроки годности продуктов
В России попросили увеличить сроки годности продуктов

Еще по теме

Алексей Адеев довёл Анну Самонину до истерики
Адеев торопится взять Анну Самонину в жены
Адеев бросил Самонину из-за ее мамы, которая приехала в гости
Чтобы проверить Адеева, Барзиков пригласил на день рождения Брянскую