. Адеев готов протянуть руку помощи и приютить Самонину в Москве

Вадим Карасев

В сети ходит слух о скором возвращении на проект Алексея Адеева. Он планировал отправиться в Германию, однако до сих пор находится в столице и решает свои дела. Один из бывших топовых участников совсем не против снова оказаться на Дом-2, однако он ждёт, что его пригласят или ему позвонит кастинг-менеджер Иван Барзиков. Сейчас же мужчина полностью свободен и буквально наслаждается своим одиночеством.Парень сообщил, что не держит обиды на старых друзей. В качестве доказательств он решил дать временный кров Анне Самониной. Если слухи не врут, то после того, как девушку выставили с Дом-2, она начала скитаться по своим старым знакомым. Видимо, идея вернуться к маме в Санкт-Петербурге её совсем не прельщает.Мама Самониной рассказывала, что Аня с богатым кавалером скоро отправится отдыхать. Однако время прошло, а мужчины по-прежнему не видно и не слышно... Может Анна общалась с аферистом, желающим попасть на Дом-2? Сойдётся ли она снова с Адеевым после всего произошедшего?