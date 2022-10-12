. Алла Пугачева отдала свой замок близкому мужчине

Певица Алла Пугачева сбежала за границу, оставив недвижимость в России. Журналисты узнали о том, кто будет следить за замком Аллы Пугачевой, пока её нет в России. Как выяснилось, теперь в доме хозяйничает водитель певицы Игорь Польшиков, которого она взяла к себе на работу в 90-е. Он остался в жилище артистки за главного. Вместе с ним за территорией дома будут присматривать еще два охранника. «Замок она оставила на своего водителя Игоря Польшикова, который работает у нее более 30 лет», — пишет источник «КП».Певица безгранично доверяет помощнику, который несколько лет назад фактически стал опекуном её внука — мальчика по имени Женя. Отец ребенка Влад Пугачев, племянник Аллы Борисовны, тогда не справлялся с выполнением отцовских обязанностей из-за проблем с зависимостью. Звездная бабушка приютила ребенка и впоследствии пристроила его в семью своего водителя. Между прочим, буквально вчера муж Пугачевой опроверг информацию о готовности продать замок, который по бумагам формально принадлежит именно ему. Во время выступления в голландском Барне юморист сообщил, что хочет сохранить недвижимость в России. Кто-то предположил, что это говорит о намерении супругов однажды вернуться домой. Однако эксперты утверждают, что продажа замка в кризис невыгодна с финансовой точки зрения. Вероятно, Пугачева дождется более удачного момента для поиска щедрого покупателя, готового заплатить за её дом миллиард рублей.